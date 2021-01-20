拜登19日在告別家鄉德拉瓦州的演說中提及已故長子淚崩

美國總統當選人拜登19日在告別家鄉德拉瓦州的演說中，除了向幕僚致謝，也讚揚2015年5月因腦癌去世的長子波伊（Beau Biden），說該宣誓為美國第46任總統的，應該是他。說到激動處，拜登淚流滿面。

據《紐約郵報》（New York Post）19日報導，拜登提及46歲過世的長子時，激動哽咽，眼淚不斷從臉頰流下。他告訴在場的支持者，德拉瓦州「寫在他心上」。而他告別德拉瓦州民眾的地點，就在2015年以長子為名的「約瑟夫『波伊』拜登三世少校國民兵中心」（Major Joseph R. “Beau” Biden III National Guard Center）。

「各位女士先生，我唯一的遺憾，」拜登含著淚說，「就是他不在場，因為我們應該以總統的身分介紹他」。

78歲的拜登說，「當我過世時，德拉瓦州將寫在我，還有所有拜登家族的心坎上，我們愛你們大家」。他強調，「無論好壞，你們都與我們同在。你們從不掉頭離去，而我很驕傲，很驕傲身為德拉瓦州之子，更驕傲的是，能站在『波伊』拜登少校中心，發表這番談話」。

拜登在告別家鄉德拉瓦州的演說中情緒激動

不過，拜登後來惆悵地說，「我唯一的遺憾，就是他今天不能在這兒」。

拜登在德拉瓦州政壇深耕，在進入白宮擔任8年副總統前，曾當了36年參議員。而波伊追隨他的腳步，在德拉瓦州擔任檢察長，並在任職檢察長期間，赴伊拉克從軍，更獲得銅星勳章的表揚。美國政壇人士廣泛看好，波伊是民主黨的明日之星。

波伊原本打算2016年出馬角逐德拉瓦州州長，但不料命運作弄，46歲便不敵病魔糾纏辭世，使拜登繼1972年第一任妻子娜莉雅（Neilia）和1歲女兒發生車禍死亡後，再度面對白髮人送黑髮人的悲劇。

(中時新聞網)