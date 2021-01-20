面對中國大陸的威脅與挑戰，美國準國務卿布林肯（Antony Blinken）在參議院提名聽證會上表示，大陸無疑是美國最大挑戰與威脅，但美國有能力與大陸競爭；至於是否回繼續川普政府的對陸強硬立場，布林肯表示他也認同川普的對陸強硬路線，但強調他的戰術錯誤，在多個領域上不同意其作法。

面對中國大陸的威脅與挑戰，美國準國務卿布林肯（Antony Blinken）在參議院提名聽證會上表示，大陸無疑是美國最大挑戰與威脅，也認同川普對陸強硬的原則。

據《南華早報》報導，布林肯19日在聽證會上表示，大陸正尋求主宰全球的權力，美國國家利益會因此受損，表示「我認為近年來所見，特別是中國國家主席習近平上任以來，過往的『韜光養晦』已不再」，顯示川普政府針對逐漸獨裁的北京政府的強硬立場，將會在新上任的拜登政府下繼續延續。

布林肯也認同川普對陸強硬的路線，表示「我也相信總統川普採取更強硬手段是對的」，雖然強調他不同意川普在許多領域上的處理方式，但認為川普對陸強硬的原則是正確的，這對美國外交政策有所幫助。另外，《紐約郵報》也指出，布林肯也認同許多川普的外交政策，如促成以色列與阿拉伯世界和解、美國在科索沃與塞爾維亞間斡旋，以及施壓北約盟友增加軍事費用。

此外，當被共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）問到是否贊同即將卸任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早正式將北京對新疆維吾爾族的打壓認定為「種族滅絕」（genocide），布林肯迅速表示他贊同；而知名的對陸鷹派、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）詢問「是否對中共的目標即是成為全球地緣政治、軍事以及經濟上的主宰有所質疑」，布林肯也立即表態「無庸置疑」，不過他也強調雙方利益重疊之處，仍有合作地方。

在對台承諾上，布林肯表示，拜登政府絕對會延續對台承諾，不僅會讓台灣在國際上扮演更重要的角色，且針對大陸任何侵略行為，會確保台灣有能力自主防衛。對於香港問題上，布林肯表示，自從香港民主遭踐踏後，美國就應該立即有所作為，「對於那些受壓迫而從香港逃難的人民，美國要替他們的民主權力挺身而出」。

(中時新聞網)