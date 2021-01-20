根據路透社統計，美國新冠肺炎染疫死亡總數在周二突破40萬大關，而這個全球疫情最嚴重的國家，仍難以達到可阻止感染擴散的疫苖接種需求。

包括密西根、紐澤西、紐約、俄勒岡、南卡羅來納與佛蒙特等各州已顯示疫苗供應吃緊的跡象，並要求提供更多已經獲准使用的輝瑞/BioNTech與莫德納（Moderna）疫苖。

美國染疫死亡人數在聖誕節後激增，根據路透社分析，過去三周，美國染疫死亡人數達到63,793人，較聖誕節前三周的染疫死亡人數（52,715人）增加21%。

美國的單日染疫死亡病例數在1月6日首次超過4,000人。包括加州、賓州、德州與華盛頓州在內等18個州，都在1月公布了創下最高記錄的單日死亡人數。

美國所有地區的確診病例仍在增加，截至周二累計已有超過2400萬人確診。

雖然重症患者已經使美國部分地區，尤其是加州的醫療體系相當緊繃，但過去兩周全美住院率已經趨於平穩，周二近12.4萬人因感染新冠狀病毒住院。

即將於周三宣誓就職的拜登在上周提出規模達1.9兆美元的新一輪紓困方案，其中包括4,150億美元用於加強疫情應對措施，以及加快新冠肺炎疫苗推出，另外約1兆美元用於對美國家庭的直接救濟，約4400億美元用於援助受疫情影響最嚴重的小型企業與社區。

根據約翰·霍普金斯大學統計，截至目前為止，全球染疫總人數超過9591萬人，全球累計染疫死亡人數超過204萬人。

(時報資訊)