龜山文青里有社區貼出公告，暫停使用公設。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

案865在摩斯漢堡桃捷店A7上班，雖然桃園捷運公司已經大消毒，業者20日仍歇業，並貼出公告，表示將暫停營運至25日。此外因會至該店消費民眾幾乎都是文青里住戶，該里7個管委會都公告暫停使用公設，並呼籲住戶減少親友來訪。里長簡僑亨說明，各社區內部自主消毒外，也會請環保局協助外部消毒。

根據公告指出，20日起社區公設關閉，進行全面性消毒作業，14天後視中央流行疫情指揮中心及政府相關單位指示進行必要措施。

另外大廳內部包含臨時會客區、咖啡廳、KTV視聽室、品茗棋藝室、兒童遊戲室、兒童閱覽室、健身房、電子遊戲室、瑜珈教室、桌／撞球區、閱覽室、多功能會議室。也提醒住戶防疫期間避免去人多的場所，減少親友來訪。

此外桃捷公司也宣布A7站人員停止跨站支援，並對桃捷人員包含清潔、保全、外包廠商啟動足跡調查，建立自主健康管理關懷名單。

(中時 )