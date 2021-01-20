縣府向原民會爭取「原住民族部落特色道路改善計畫」經費補助，投入近7千萬元在尖石鄉辦理司馬庫斯、石磊及李埔部落等3條道路改善工程，縣長楊文科、立委高金素梅及原民會主委夷將·拔路兒等人，20日在玉峰大橋熱鬧舉行竣工啟用典禮，見證尖石後山交通邁向更便捷的里程碑！

最偏遠的司馬庫斯產業道路已做好兩期約5公里的改善工程，最後第三期投入1千4百餘萬元改善1.8公里，峻工後全段改善完成，進出司馬庫斯的車輛將可更加安全，迎接即將到來的櫻花季賞櫻人潮。

》尖石後山3條道路由縣長楊文科（中）等人在玉峰大橋熱鬧舉行竣工啟用典禮。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

尖石後山3條道路辦理改善工程，投入3千3百萬餘元完成的石磊道路改善工程第二期。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣長楊文科（左）視察近年很夯的景點老鷹溪步道。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣長楊文科肯定這3條道路改善完工，能讓遊客擁有更優質便捷的觀光體驗，創造地方觀光發展再升級，同時視察近年很夯的景點老鷹溪步道。

楊文科說，老鷹溪瀑布近來被稱為秘境景點，沿步道走到瀑布，可吸收滿滿的芬多精，乾淨溪流隨處可見苦花魚悠游，抬頭也有機會看到老鷹盤旋，歡迎全國民眾春節年假造訪新竹縣美麗的原民部落，欣賞自然風光。

「全台55個原鄉中，楊縣長是第一名的縣長！」立委高金素梅表示，楊文科縣長上任後，尖石鄉建設一直在進步，6座大橋基礎建設皆已完成，會辦活動的縣市長不稀奇，能對原鄉建設支應配合款，才是一個縣市的好首長。

原民會主委夷將．拔路兒表示，這3條道路完工後，可串連周邊高山蔬菜種植區，及老鷹溪步道、馬里光步道、玉峰瀑布、上帝的部落司馬庫斯等特色景點，將提供部落居民交通安全，並帶來農產品運輸及觀光旅遊經濟效益。

峻工啟用的3條道路為，司馬庫斯道路改善工程第三期、石磊道路改善工程第二期和李埔部落特色道路改善工程，總核定經費6996萬元。另外，去年尖石鄉五所文化健康站改善工程，也一同竣工啟用。

(中時 )