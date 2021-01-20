因新冠肺炎疫情無趨緩跡象且恐有擴大趨勢，羅東鎮公所今20日經緊急開會研討後，在下午宣布取消原訂要在一月份至三月份舉辦的四項活動，包括新春團拜、鎮長發紅包、三月初三呷拜拜、慶祝植樹節等，至於三月以後的大型活動及各項防疫措施將會採滾動式檢討因應，以守護全體鎮民的健康。

羅東鎮公所表示，農曆新年在即，但因中央流行疫情指揮中心提醒，大型活動人潮擁擠、長時間近距離接觸，將會提高防疫難度，如果活動無法嚴格執行完整風險評估，強烈建議取消或延後舉辦。

鎮公所經討論後，決定依循中央流行疫情指揮中心的指示，一口氣取消新春團拜、鎮長發紅包、三月初三呷拜拜、慶祝植樹節等四項活動。

羅東鎮長吳秋齡表示，近期疫情不斷升溫，站在疫情第一線的醫護人員都是繃緊神經、嚴陣以待，鎮公所決議取消近三個月內的活動也是為了避免群聚的風險，同時也祈禱這波疫情趕快過去，讓大家都能平安順利過個好牛年。

(中時 )