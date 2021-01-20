推動高能效創新的安森美半導體（ON Semiconductor），宣布為RSL10提供Quuppa智慧定位系統（Quuppa Intelligent Locating System）技術，RSL10是業界最低功耗、基於快閃記憶體的藍牙低功耗無線電系統單晶片（SoC）。該解決方案以易於使用的CMSIS-Pack格式提供，讓製造商能設計超低功耗室內資產追蹤應用，具備測向特性和先進的到達角（AoA）技術。

Quuppa智慧定位系統是用於定位服務和應用的強大技術平台。其獨特的測向方法和定位演算法，可以即時追蹤標籤和設備，即使在充滿挑戰的環境中也能達到厘米級的精確性。 Quuppa技術使定位更新每秒發送達50次，為所有產業提供可靠的多功能實時定位系統（RTLS）方案。

RSL10 Quuppa RTLS AoA標籤CMSIS-Pack是安森美半導體和技術合作夥伴提供的全面資產管理開發生態系統的一部分。這生態系統旨在為製造商提供靈活的布建選擇，提供一系列基於RSL10的方案，包括感測器開發套件和軟體資源。在一站式方案方面，安森美半導體與Tatwah sa合作開發了藍牙標籤和信標（Bluetooth tags and beacons）組合，包括最近加入的Quuppa可追蹤標籤。

安森美半導體IoT主管Wiren Perera表示，資產監測和追蹤使各種應用實現新的功能和大幅提高工作效率。超低功耗無線感知和準確的位置辨識是實現這承諾的關鍵。在我們領先業界的藍牙低功耗無線平台實現Quuppa可追蹤技術能解決這需求，我們的解決方案陣容可充分激發出市場潛力。

Quuppa客戶長Fabio Belloni表示，我們很高興與安森美半導體合作，共同創建一個跨垂直市場的資產監測和追蹤方案。多年來，我們目睹企業對RTLS技術的需求不斷增加，他們正尋求在其生產線和工作流程中獲得可視性。對賦能這些用例的各種不同類型的感測器和標籤的需求是無盡的。

RSL10 Quuppa AoA RTLS標籤CMSIS套裝軟體含Quuppa智慧定位系統，相容所有基於RSL10的開發硬體，現可免費下載。

(工商 )