屏東縣政府集結縣內各大旅宿業者，將於新春祭出2021首發旅遊補助，針對自由行旅客提供住宿省千元的補助活動，只要於期間入住限定旅宿，縣政府及與業主將補助住宿費用各500元，合計為旅客省下千元旅費。墾丁福華飯店響應政府搶先推出「放飛專案＠墾丁」，更提早開始補助活動，每房補助房客500元。

即日起至3/31預訂墾丁福華「放飛專案＠墾丁」住宿專案，兩人成行每房3,120元起，含2客早餐，每房飯店折500元（官網預訂頁面為已折房價）。預訂1/27至3/7入住可再享屏東縣政府補助，再折500元整，折後每房每晚2,120元起。春節假期、228連續假期不適用補助活動。

墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，自去年十月國旅補助活動結束之後，住房明顯有落差，屏東縣政府也觀察到屏東縣觀光地區的住宿變化進而祭出與安心旅遊相似性質的補助活動，希望能帶動旅遊人潮。張總經理更表示，自飯店發佈優惠活動消息後，飯店住房即明顯上升，呼籲有意來旅遊的民眾，加緊腳步來訂房以免錯失良機。冬、春之祭的墾丁國家公園更是顯現大自然之美，加上氣候宜人，非常歡迎大家來國境之南賞景遊玩。

春遊屏東「自由行省千元」，自由行旅客只要入住活動合作旅宿，縣府每房補助500元，業者加碼優惠500元，省下1,000元，再推出三波加碼；第一重，1/20至1/26期間可至屏東go好玩臉書完成臉書貼文活動抽住宿券、第二重，於補助期間，前5,000名旅客可加碼贈送KLOOK優惠券、而第三重則是凡參加「自由行省千元」補助即可抽最後大獎，詳情可至屏東縣政府交通旅遊處網站查詢。

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