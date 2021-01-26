海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢。(航港局提供)

春節連續假期將屆，為疏運返鄉的離島居民及大量出遊的旅客，航港局已完成2月9日至2月17日計9天的連假疏運計畫，除規劃台灣本島與離島間9條航線開航1031航次，提供22萬5302人次運能外，並協調郵輪及高速船業者，推出郵輪「春節返鄉小旅行」及新闢安平-澎湖航線，提供旅客出遊新選擇。

航港局指出，為防範新冠肺炎疫情、確保乘船旅客安全，該局全力配合中央流行疫情指揮中心「秋冬專案」，落實各式船舶與海運場站的防疫工作，亦針對搭乘旅客人數較多的郵輪，自1月24日起實施載客人數減少30％、暫停1個月交換船員及提高清潔消毒頻率等強化防疫措施，並於連假前全面抽查載客船舶的防疫工作與動力、逃生設備，俾使民眾安心搭船、快樂出遊。

航港局表示，春節連假出遊旅客眾多，為降低疫情擴散風險，已依交通部指示，將強化防疫列為本次疏運工作的最高指導原則，除持續擴大宣導進入海運客運場站、船舶均須配戴口罩、配合量測體溫，及乘船民眾應攜帶身分證件，於登船前提供查驗等措施，並積極督導場站與船舶管理單位，提高清潔消毒頻率，以杜絕傳染途徑。

針對春節期間特別推出旅遊專案的探索夢號郵輪，已促請業者將原先1815名承載旅客的限制，下修為1200名，以維持安全的社交距離並避免群聚，同時加強旅客登船前的檢查，有肺炎疑似症狀者將拒絕登船，航程期間則將客房、娛樂與休閒設施的清潔消毒，亦將於通道、餐廳與重要設施的入口，強制旅客進行手部消毒。

航港局說，另為減少境外感染風險，已暫停船員交換1個月，同時將已入境船員的居家檢疫時間由14天延長為21天，並進行2次PCR檢驗，為陰性方得上船，務必營造清潔、健康與安全的乘船環境。

因應龐大國內旅遊人潮，亦為本次疏運的重中之重，在採超前佈署的前提下，航港局已促請航商增開航班，目前規劃總航次為去年春節疏運表定航次的2倍，其中最熱門的小琉球航線，已規劃884航次，是去年的2.5倍，為確保屏東東港地區的人流與車流順暢。

航港局已先行協調屏東縣政府及航商加強宣導鹽埔及大鵬灣二處的乘船資訊，進行旅客分流；另為提供民眾有別於傳統的疏運選擇，航港局特別協調探索夢號郵輪規劃春節返鄉遊程，於春節前後(2月8日至10日及2月16日至18日)新增基隆-高雄往返航程，方便民眾返鄉及返回工作崗位。

離島航線部分，則協調大型高速客船-麗娜輪新闢臺南安平至澎湖馬公航線，讓民眾可規劃更多元的遊程，享受美好的春節假期。

春節期間民眾若有緊急特殊需求，航港局另提供緊急服務電話：北部航務中心(02)89783530、南部航務中心(07)2620762、中部航務中心0963-138735、東部航務中心0972-762926或0972-762923。

(中時 )