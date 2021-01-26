電商龍頭亞馬遜（Amazon）計畫在麻州波士頓地區新增3千名員工，新召聘職位涵蓋技術與軟體開發等，希望延續該公司在美國各地持續擴張的策略。

亞馬遜表示，新員工將分配至多個支援團隊，包括語音助理Alexa、亞馬遜雲端平台AWS、機器人與藥房業務等。

此次招聘計畫僅是亞馬遜近來擴張策略的一部分。亞馬遜是全美第二大雇主，在美國的員工總數超過80萬人。該公司在全美各地辦公室新增數千個工作崗位，地區涵蓋紐約、聖地亞哥與達拉斯等大都市。

亞馬遜表示，他們已在波士頓海港區（Seaport）承租一棟17層樓的辦公大樓，以容納日益增加的員工。此大樓擁有63萬平方英尺空間，其中涵蓋辦公室、激發創意的實驗室與多元用途區域。亞馬遜指出，他們在當地並未獲得新的政府補助。

事實上，亞馬遜先前便曾在當地承租一棟43萬平方英尺空間的大樓，預計今年稍後完工，屆時便可容納2千名員工。

(工商 )