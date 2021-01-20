葉姓男子因妻子在小學對面的文具店幫忙，3年前他竟前往文具店，趁就讀國小女學生選購玩具之際，伸手隔著衣服撫摸她的胸部，台灣高等法院維持一審認定，依加重強制猥褻罪判囚3年4月、故意對兒童性騷擾罪判刑3月。可上訴。

高院認為，葉男強制猥褻的犯行，除了有受害女童證述，並有同在現場的被害人姐姐證述、課後安親班上課時間表等證據，他另對一名女童性騷擾部分，也有受害者同在現場之同學證述，其犯罪事實明確。

(中時 )