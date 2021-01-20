猥褻買玩具國小女學生 遭重判3年4月 20:352021/01/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 葉姓男子因妻子在小學對面的文具店幫忙，3年前他竟前往文具店，趁就讀國小女學生選購玩具之際，伸手隔著衣服撫摸她的胸部，台灣高等法院維持一審認定，依加重強制猥褻罪判囚3年4月、故意對兒童性騷擾罪判刑3月。可上訴。 高院認為，葉男強制猥褻的犯行，除了有受害女童證述，並有同在現場的被害人姐姐證述、課後安親班上課時間表等證據，他另對一名女童性騷擾部分，也有受害者同在現場之同學證述，其犯罪事實明確。 涉賣朱銘大師贗品 美女製作人陳力瑜判刑5月 妙齡女泥醉搭小黃遭運匠性侵 強辯：只脫內褲磨大腿 (中時 ) #女學生 #判囚 #3年 #4月 #證述 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫遭強勢病毒株攻擊 前台大醫：傳染力多4-8倍 12:102021/01/20 生活 文史工作者逼前女友祖先墓前道歉 性侵遭判刑3年10月 15:302021/01/20 社會 小情侶慶週年澎湖3天2夜 她為花枝丸炒了男友 20:552021/01/20 社會 張建一：2021年台灣經濟成長率坐4％望5％ 19:512021/01/20 財經 人妻陪陸籍尪赴韓工作 遭掐脖拿頭撞牆慘淪黑工度日 12:482021/01/20 社會 金牛年換新鈔 2月3日起跑 04:102021/01/20 金融．稅務 殺人劫財性侵 更三審仍判死 04:102021/01/20 地方新聞 為掉包屍體拐弱智男進棺材 釘死送進火爐活活燒死 19:162021/01/20 社會 新北公共自行車新標案 3月公告 04:102021/01/20 地方新聞 遭背叛離婚2年 愛紗爆夜勾新歡曖昧互動全曝光 10:512021/01/20 娛樂 司法好友一籮筐 富商涉4舊案 高檢發交北中南3地檢重啟調查 12:122021/01/20 社會 社會熱門新聞 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 再婚被婆婆嗆二手貨 新娘微笑說一句話婆婆秒閉嘴 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在大逆轉 審理有瑕疵發回重審 - 社會 AV女優親揭「下海2原因」 達人自嘆：無知限制了想像 - 社會 小一男童向監視器喊「媽我考97分」 21秒催淚片曝光讓人痛心 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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