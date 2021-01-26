花蓮縣長徐榛蔚前年因未獲國民黨核准，幫丈夫、無黨籍立委傅崐萁助選，去年9月遭國民黨考紀會決議停權1年6個月處分，去年10月在黨務高層建議下向考紀會申訴，考紀會本月8日開會駁回徐的申訴，也未採納地方建議的申誡處分，但考量地方建議徐的執政貢獻，透過表決，將處分改為停權1年。但有中常委認為徐的情形特殊，「停權1年」處分太重，打算明天在中常會為徐平反。

黨務人士指出，依「黨紀處分規程」，考紀會的處分必須送中常會通過，若中常會沒通過，全案就退回考紀會重審。一旦明天中常會沒通過徐的處分案，除了「停權1年」的處分不算數，考紀會採認地方黨部建議的「貢獻」，也不算數，須一併重新討論。

據悉，考紀會原訂上月11日開考紀會討論，但前一天以「出席人數恐不足」而延期，黨中央人士隨後親赴花蓮，偕徐榛蔚一起面會傅崐萁溝通，希望由花蓮縣黨部以徐對黨諸多貢獻，建議中央考紀會改採較輕的申誡處分，但能否「改判」，最終仍需尊重中央考紀會合議制決定。

本月8日考紀會開會前，雖有黨內多方壓力主張應予徐輕判，不過考紀委員討論後認為徐違紀明確，仍駁回徐的申訴、花蓮縣黨部建議的申誡處分。不過考紀委員認同徐的執政表現良好，且因應政府開放萊豬，很快地就通過零檢出自治條例，符合考紀辦法可予減輕處分，當場擬出停權1年、停權半年等2種方案進行表決，結果以7：5通過停權1年。

有黨內人士指出，徐榛蔚是第一高票的中常委，有許多中常委、中央委員及黨代表都主張她對黨貢獻多，不應「重手」停權1年半。考紀會日前的決定，兼顧黨內意見、符合規定，也維護考紀會的獨立及尊嚴，不影響徐下屆縣長提名，但因徐的黨權到今年9月23日才能恢復，恐影響競選下屆中常委的資格。

不過有中常委仍主張不應對徐處分「停權1年」，並請中常委聯誼會會長、新北市議長蔣根煌在明天中常會「主持公道」。蔣根煌受訪說，他認為太太幫丈夫站台才符合人性，也天經地義，況且徐縣長對黨貢獻很多，黨紀處分應符合情理法，明天他會向考紀會了解情形，提出看法。

(中時 )