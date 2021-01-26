高雄狠心無照保母杜苡彤2015年與男友高嘉華聯手虐死2歲許姓男童，杜女一二審僅依傷害罪輕判3年6月，26日更一審逆轉，認定杜女為傷害致死共犯，重判11年10月，可上訴。法官調查，杜女長期和男友共同對男童施暴，對於男友惡行也不加阻止，認定兩人均是共犯。

更一審合議庭認為，杜苡彤長期跟男友對男童施暴，縱使男童死亡結果並非由她直接出手傷害造成，但以她當保母知識、經驗，應知道高嘉華對男童之傷害行為部位若在頭部恐會致死，卻未作防範，仍與高嘉華間有傷害犯意聯絡，故認定她跟男友高嘉華都是傷害致死共犯。

高男部分，一審遭判12年，二審改判11年10月，上訴至最高法院時遭駁回定讞。

判決指出，2015年9月男童母親委託杜女每周五天、全天候照顧男童，疑似因為男童喝水亂吐、亂丟東西，常常哭鬧吵醒杜女同時照顧的2名幼童。高男竟提議施暴懲罰，以毆打、罰站罰跪，嘴巴塞布綁雙手，甚至故意抽菸、將濃煙強灌至男童口中虐待。

兩人施虐手法疑似遭男童母親發現，還用Line提醒彼此「不要留下疤痕，不然他媽又要跟我靠腰」。更誇張的是，杜女還曾傳訊跟高男表示「我今天不小心失手打了兩次了哈哈」、「如果不是明天要帶回去，我一定把他打得半死」，高男也曾「我在想今天要怎麼玩他」。

高男當庭否認施暴，強調只是在捉弄男童，杜女也辯稱沒動手。但法官根據LINE對話紀錄、法醫解剖報告及監視器畫面，認定高男多次大力掌摑男童致死。杜女一審時僅遭認定「傷害」，二審時與男童母親以10萬元和解，法院駁回上訴。上訴至最高法院時，法官質疑杜女與男友互有犯意聯絡及行為分擔，原審也有調查未盡之處，撤銷發回更審。

(中時 )