17歲的林姓檳榔西施遭毒打絞死焚屍，4名凶手逍遙法外近22年，因祕密證人檢舉終落網，桃園地院法官26人宣判，將潘男和陳女依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，2嫌都到庭聽判，全程淡然面無表情，隨即遭還押，另2嫌1人在逃、1人由少年法庭審理中。林女家人未到庭聽判。

檢警調查，1998年年僅17歲的林姓檳榔西施從苗栗北上桃園工作，受雇於41歲潘男、42歲陳女、40歲吳男和37歲陳女合資經營的檳榔攤，因一行人有吸毒惡行，在部隊服務的潘男擔心被林女檢舉會受軍法審判，加上陳女懷疑林女和吳姓男友曖昧，以檳榔攤營收短少為由，找來林女「教訓」，林一度偷跑惹來殺機，慘遭圍毆和開山刀砍殺，最後遭絞死焚屍亡，桃檢依殺人罪將潘男、2陳女依殺人罪嫌起訴，並通緝在逃的吳男。

在押的潘男開庭否認打人和殺人，還辯稱不識林女，強調自己在當兵不清楚其他人間的糾紛，直到林女身亡、吳男說要棄屍，他才提議要焚屍，還供稱一行人怕冤魂找上門，陳女特別找來會法術的何女，持濕金紙貼死者臉、撒狗血。潘的辯護人則主張追訴權時效已過，且潘在服兵役、假期短，豈會為了幾百元殺人，承擔軍法審判的風險，強調案件已過22年。

林女高齡70歲的父親每每特別從台北騎車南下桃園開庭，曾悲慟表示自己只有一個女兒，不解有何深仇大恨，讓一行人要以殘忍手段痛毆她、重擊她、踢踹她、勒斃她、殺死她、再燒死她，在世時慘死、死了還無葬生之地，屍體至今尋不著，要撿骨進納骨塔也沒辦法，「我當爸爸的實在很不甘願！」過去當庭拜託法官一定要重判，不然自己對不起女兒。

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(中時 )