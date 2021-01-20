在經歷川普4年折騰後，令美國國際聲望與實力大損，許多國家都認為美國已正式步入下坡。但是在新冠病毒大流行衝擊下，中國仍維持經濟成長，GDP已突破100兆美元。據歐洲智庫最近進行的民調顯示，超過半數的歐洲人認為美國的政治體制已嚴重破壞，川普執政後的美國已不值得信賴，中國很可能在10年內超越美國成為領導世界的國家。

據《多維新聞》報導，歐洲的智庫歐洲對外關係委員會（ECFR）昨日發佈針對歐洲11個國家、1.5萬民眾的民調報告稱，多數歐洲人認為，美國的政治體制已經破裂，經過川普（Donald Trump）4年執政後的美國已不可信任，而中國將在10年內「超過美國並領導世界」。

英國《衛報》指出，於2020年底進行的該項民調顯示，在川普總統的任期即將結束之際，歐洲對美國的看法已發生重大轉變。61%的受訪者認為美國的政治體制已經「破裂」，只有27%的人認為美國的政治體制「運轉良好」，多數受訪者認為本國政治體制比美國更好。

報導稱，歐洲對美國的看法改變導致更多歐洲人不願意在國際爭端問題上支持美國，預計將對地緣政治格局產生影響。60%的受訪者認為，本國政府應該在中美和美俄對抗中保持中立。

民調指出，還有59%的受訪者認為，中國將在未來10年內取代美國，成為領導全球的超級大國，持這一觀點的人在西班牙占比高達79%，葡萄牙和義大利各占72%，法國63%，英國58%，德國56%，荷蘭54%，瑞典52%。

此外，民調顯示，多數受訪者認為當下對歐洲來說是個機遇，在美國陷入分裂之際，歐盟內部應當增進凝聚力，增強自我保護、自我發展的能力。只有10%的受訪者認為，美國是會永遠保護歐洲的「可靠的」安全夥伴。

民調的報告指出，現在多數歐洲人對美國領導世界感到不信任，更多歐洲人希望歐盟在國際社會能更加獨立、更不依附美國。

中國日前發布2020年經濟數據指出，國內生產總值年增長2.3%，總量達到101.6兆元人民幣(約合15.8兆美元)。2020年第4季度中國經濟增速快於預期，渡過了新冠疫情下的艱難局面，預計2021年仍將繼續穩定增長。《華爾街日報》則認為，中國的經濟增長很大程度上得益於成功遏制疫情，同時也進一步鞏固了中國在亞洲發揮主導經濟體的地位。

(中時新聞網)