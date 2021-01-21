自小也是身障者的陳安宗，因幼時目睹父親過世、債主上門的慘況，立志「賺大錢」，但長大卻從事地下金融等非法「生意」，失敗收場，轉行做苦工也因地震天災，最後只能到街頭推輪椅賣小商品。未料，從此卻讓他體悟自己的志向，就是保護同為身障的「自己人」，能夠吃飽、穿暖，有經濟能力。

他回想當初自己「放下尊嚴的第一步」，指是因看到很多身障街友在賣口香糖，一打聽，覺得真能餬口，也參加了他們的民間團體。只是，實際去了才發現不少亂象，包括多人擠一床、男女混睡等，也沒人管身障者連上廁所都「必須滾在屎尿中」的不便，此外，「老闆」還規定去街賣時，必須赤腳、襤褸，「這不是在騙悲情嗎？」陳安宗思考著。

18年前，他自己出來和廠商接洽，招攬身障朋友上街兜售，更下定決心改革他看過的所有亂象，從當初成立「合作社」，到2016年間正式登記的「社團法人」，「新巨輪」提供的不只是工作，更是希望。

許姓會員就說，自己過去曾是大老闆，經歷吃香喝辣的「滋潤」生活，但因一場大病遭截肢，積蓄也花光了，此時妻小竟都離他遠去，他只好當街賣者謀生，「還好遇到阿宗，讓我看到大家會互相幫忙，邊吃邊聊有『家』的感覺。」

即便身障也該有尊嚴，因此宗哥替街賣朋友佈置的「家」，從廁所到房間、曬衣間等，每個小細節都設計得很貼心。（圖／黃威彬攝）

另位會員王先生則不願提及過往，但十分感謝陳安宗的照顧，他提到，過去街賣時難免會懶惰摸魚，但宗哥常以過去的慘痛經驗當案例，鼓勵大家奮發向上，「家人」間的向心力督促他不斷往前，也讓王先生體會超越親情的愛。

即便如此，這些年來，上天卻沒打算給這些輪椅天使「特權」，不是遇到鄰居嫌惡被趕，就是租到水土保護區迫遷，甚至有縱火者燒了居所等，但陳安宗沒時間負面思考，「數十人沒了『家』哭成一團時，我必須趕快想辦法，幫他們解決吃、住。」最終在板橋落腳，才有了如今的新巨輪。「人生繞了一大圈，原來這才是我的使命。」他感嘆。

不少身障街賣者忙碌了一天，最想做的事就是回到協會，和大家一起用餐、聊天。（圖／翻攝新巨輪臉書）

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(中時新聞網)