愛拚才會贏。大陸洛陽一名劉姓男子，17年來靠著賣烤地瓜、每天工作15個小時，從地攤到店面，甚至還賺了兩間房子給兒子，且都是現金一次付清，現在他更打算再打拚買一間房。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，大陸洛陽一名55歲劉姓男子從24歲起擺攤維生，一開始賣水果，後來在山區承租160畝地，開始種植地瓜，夏天種植、冬天收成販賣。由於地瓜都是自己種的，相較於其他賣烤地瓜的攤販，他賣的價格比較便宜，一天可以賣超過一千多斤的烤地瓜，因此獲封「烤地瓜大王」。

大陸一名55歲劉姓男子靠賣地瓜買了兩間房，且皆是現金一次付清。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

劉男表示，過去17年來都靠著10幾個爐子在路邊擺攤，每天早上7點上工，一直到晚間10點才收攤，一天工作至少15小時，有時為了看顧爐火和地瓜，常累到在路邊打瞌睡，直至去（2020）年他才租了一間店面，繼續販賣烤地瓜，從流動攤販升級到店面，劉男並沒有為此而調漲烤地瓜的售價。

劉男說，2016年時在洛陽替小兒子買了間房，去年又在鄭州幫大兒子買房，兩間一共花費200萬人民幣（折合台幣865萬元），皆是現金一次付清，現在兩個孩子都有房了，他打算再辛苦打拚2年，給自己和老婆買間小房。

(中時新聞網)