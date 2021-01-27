「我三年內要在大安區買房！」今年獲頒「幸福成家金」的趙崇葦，臉上洋溢著喜悅，說起他與永慶房屋的緣份，竟是從童年就開始。自趙崇葦有記憶開始，永慶房屋就是他家旁邊的好鄰居，每天看著永慶經紀人熱情的在店門口招呼客人，甚至還會主動朝他熱情地打招呼，讓趙崇葦自小就對永慶房屋有著一份好感。而自幼由母親一手拉拔長大的趙崇葦，為了減輕媽媽的經濟負擔，早日讓母親退休，大學畢業後決定挑戰高薪，期望帶給家人幸福生活。

除了對永慶房屋的好印象，趙崇葦也事先研究不同房仲品牌的教育訓練和獎酬制度，他坦言：「永慶的『師徒制』與『保障業務新人前九個月每月五萬元』是同業中保障最高，教育訓練也是最紮實的，於是我選擇在永慶房屋開啟房仲職涯，成為記憶中最親切的永慶經紀人！」

「彈性工作八小時」制度讓趙崇葦(圖右三)不再錯過與家人相聚的重要時刻。(圖/永慶房屋提供)

「團助合作」分享成功經驗 「彈性工作八小時」讓新人一試就上手

「房仲業怎麼會有如此人性化的排班制度？！」十分珍惜陪伴家人時光的趙崇葦，加入永慶後，對「彈性工作八小時」制度驚呼連連！他分享：「原以為房仲業每天工作10至12小時的高工時的職場文化，會讓我失去和家人的相處時間，但永慶房屋推出的『彈性工作八小時』讓我的生活不一樣了。在永慶，經紀人有可以選擇早上9點、10點或下午1點等三種上班時段，我可以選早班工作，晚上回家陪媽媽，或中午先和家人聚餐，中午後再工作，不用缺席家庭的任何重要時刻！」

「對新手業務來說，最頭痛的就是怎麼跟客戶聊天。」因為客戶來自各行各業，一開始面對客戶真的很緊張！趙崇葦笑說：「幸好我有專屬的師父，不只教我不動產專業知識，更樂意分享與客戶互動的眉角及應對進退。我服務過的客戶有勞工、工程師、或醫生、律師等，每次聽他們說著自己的生活與經驗，我覺得自己的視野變得更廣闊，這是我當房仲經紀人前所沒有想過的！」

除工作中有前輩照顧，趙崇葦(圖左一)也樂在與同事協力舉辦團隊活動，增進團隊默契。(圖/永慶房屋提供)

《實價登錄3.0》助經紀人輕鬆成交 「商圈專家」成就客戶心中的家

「我在客戶眼中就是一張活地圖。」能精確掌握每條巷弄街道、宛如商圈專家的趙崇葦，平時會藉由耕耘商圈的機會，熱心為該區域居民解惑，一點一滴累積人脈，並透過和社區居民的互動，了解每棟大樓的特色，因此趙崇葦在幫客戶諮詢時，可以一舉解決客戶所有的疑難雜症、贏得信任，也助他的業績成長，達到180萬年薪。趙崇葦透露，就是因為他對服務的商圈瞭若指掌，他曾在三個月內，幫一位看了五年房子的客戶找到心中的家，成交後讓客戶感激不已，甚至還向好友推薦趙崇葦的優質服務。

許多大學同學看到趙崇葦在房仲業發展順利，不禁納悶：為什麼他可以做出如此好成績？趙崇葦分享：「在永慶輕鬆做房仲不是假的！」永慶房屋的品牌能見度高，且領先同業推出《實價登錄3.0》將成交行情完整揭露至門牌，而透明的房價資訊，讓買賣雙方能快速做出決策，不需揣測價格真實與否，因此買賣雙方更快速取得價格共識，加快成交速度，業績也跟著越來越好。

工作好好玩！小心上癮 趙崇葦入行一年獲「幸福成家基金」50萬

讓趙崇葦衝高工作效率的另一關鍵，是永慶強調「闖關、解任務、拿獎勵」的「永慶大聯盟」工作遊戲化平台，經紀人每日完成系統派發的工作後，就能獲得永者幣的獎勵，並且到永慶的線上虛擬商城兌換餐券、電影票、3C產品等，趙崇葦分享：「『永慶大聯盟』不只把工作變得有趣，每天完成任務還可以兌換獎勵，等於是變相加薪，超開心的！」

每年年初頒發的「幸福成家基金」也是趙崇葦最期待的年度盛事。「幸福成家基金」是永慶房屋每年「額外加碼」提供給績優經紀人的一筆高額獎金，不限年資只要業績達標，經紀人每人每年都有機會獲得最高250萬！

「因為『幸福成家基金』讓我離買房的夢更近一步了！」現在平均月收入10萬的趙崇葦，在團隊與公司資源幫助下，一年就獲頒50萬「幸福成家基金」，他自信地表示：「我計畫三年內要給家人一個舒適愜意的家，也期許未來年年都可以拿到獎金、實踐夢想。」

趙崇葦在永慶房屋事業有成，多次競賽創下佳績，還獲頒50萬「幸福成家基金」。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)