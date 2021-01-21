受到美股創新高，以及韓國貿易數字出現好消息雙重激勵，21日韓股也同步上漲，似乎正為連三日收紅做前置作業準備。KOSPI指數暫為3,145.12點，上漲30.57點，漲幅0.98%。

拜登就職演說，讓美股三大指數又創下新高紀錄。另外，為避疫情，全球待在家裡人數與日俱增，大家閒著沒事看看影集或電影，也讓網飛(Netflix)業績大好。

韓股的網路族群Naver和Kakao，分別上漲4.1％和2.6％，不過，而晶片龍頭三星電子卻跌0.6％。

Kiwoom證券表示，跟隨隔夜美股，在代表美國五大網路巨擘的尖牙股(FAANG)熊熊上漲之下，韓股中網路業者Naver與Kakao也跟著走高。同時補充，韓國剛公布的出口數據雖樂觀，但是這是意料中的事。

在主要進口國對晶片，汽車與行動裝置需求增加下，也帶動韓國元月前20日出口數字表現亮眼。

最新匯價，目前1美元可兌換1,099.5韓元，韓元升值0.07％，並逼近1100匯率心理關卡。

(時報資訊)