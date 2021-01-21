美國新任總統拜登、副總統賀錦麗今天上任，蘇揆今天在行政院會也代表政府祝賀，蘇揆說，駐美大使蕭美琴獲邀出席就職典禮，是台美關係42年來最大的突破，也是首例；希望台美關係愈來愈好。

蘇揆說，蔡政府上台後台美關係不斷有好的進展，從經貿交流到區域安全都有緊密合作，在蔡總統領導下，台美雙方高層官員互動互訪頻繁，這次台灣駐美大使蕭美琴獲籌備委員會正式邀請，代表台灣官方出席美國總統、副總統就職典禮，這是台美關係42年來最大的突破，也是首例。

蘇揆也提及，美國國務卿被提名人布林肯19日出席任命聽證會，特別強調對台政策，堅決信守對台承諾，確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力，對於外交人員在第一線工作的辛苦，他要特別表示肯定及感謝。

他說，外交是內政的延伸，台灣因為大家一起努力，各方面做出成績亮麗，防疫、經濟、經貿、國防表現也做到最好，台美關係也愈來愈好，是全體行政團隊共同努力，希望美國新政府上任後，台美關係愈來愈好，愈來愈有進展。

(中時 )