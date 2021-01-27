行政院長蘇貞昌（中）27日視察臺北郵件處理中心春節國際包裹檢疫流程，在視察中觀看檢疫犬對國際包裹進行查驗後，不忘強調對非洲豬瘟防疫的重要性的同時，檢疫犬也順便聞聞蘇貞昌。（鄭任南攝）

蘇揆上午視察春節國際包裹檢疫流程時表示，春節郵包特別多，尤其是豬肉製品、臘肉、香腸等作為禮品夾在郵包中進入台灣，這同時就會把非洲豬瘟病菌給帶進來。

蘇揆在視察行程受訪時說，大家知道，非洲豬瘟肆虐，中國周邊十幾個國家都淪陷，台灣因為防疫做得很好，守住非洲豬瘟已經2年多了，而春節郵包特別多，尤其是豬肉製品、臘肉、香腸等作為禮品夾在郵包中進入臺灣，這同時就會把非洲豬瘟病菌給帶進來。

春節郵包檢疫模擬(張理國攝)

他說，今天特別來郵件處理中心，一方面肯定鼓勵郵包處理人員的辛苦、給他們加油，同時也藉這個機會再一次呼籲國人同胞，千千萬萬不要有寄送任何有豬肉製品的郵包；如果有收到，也不要自己處理、隨便丟棄，應該要循SOP處理的管道。

他也強調，我們絕對不要讓非洲豬瘟進入台灣，否則2年多來的好成績，我們2000多億的豬肉產業就會受到衝擊，請大家一起防疫。同時，過年期間的郵包也可能有非法的物品等，也都請大家務必小心，臺灣的安全是靠大家同心協力才能達到的成績，大家要加油。

(中時 )