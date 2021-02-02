外交官出身的金大校長陳建民以中、英雙語關懷和祝福外籍生。（金大提供）

學務長呂立鑫到直播間現場與同學進行線上互動，也提前向大家賀年。（金大提供）

國際長顏郁芳（中）到直播間現場與同學進行線上互動，也提前向大家賀年。（金大提供）

新冠肺炎疫情發燒，國立金門大學鼓勵外籍生寒假不返國，盡量留在金門過新年，昨（1）日舉辦線上圍爐聯歡，120位同學透過視訊分享各國華人新年習俗與文化，並進行線上摸彩，開心提前歡度不一樣的春節。

外交官出身的金大校長陳建民以中、英雙語關懷和祝福外籍生，盼藉此圍爐聯歡活動，讓外籍生也能體驗金門的傳統年味，並希望外籍生將這份祝福也捎給遠方的家人。

金大表示，昨晚6時30分登場的春節聯歡，由分別來自阿根廷、上海的張裕恆、劉盧冰2位同學擔任主持人，來自印尼、越南、馬來西亞、港澳和大陸的學生線上分享該國（區）的華人過年習俗與文化，並進行線上摸彩。香港僑生劉智聰還線上演唱「財神到」，向大家祝福新年快樂，歡樂氛圍持續到深夜。

校方包括學務長呂立鑫、國際長顏郁芳、華語中心主任許玉敏、兩岸事務組長等人均到直播間現場與同學進行線上互動，也提前向大家賀年。

金大感謝海基會、逢甲大學金門校友會提供立體紀念郵摺、禮券和彩品，讓這項線上圍爐聯歡辦得更加有聲有色。

(中時 )