台中楊姓少年3年前施打流感疫苗後癱瘓，心肺部功能也大不如前，一度申請在家自學，楊母也辭去工作，照料愛子復健、看中醫及心理治療。衛生局協助楊家申請預防接種受害救濟，衛福部審定病歷，核發150萬元救濟金，但家屬認為金額不合理，將向中央提出訴願。

台中市衛生局表示，楊姓少年於2017年10月5日接種流感疫苗，11月底出現腳麻症狀，12月1日因下肢無力無法行走就醫。

楊母表示，兒子住院近3個月，仍不良於行，心肺功能也大不如前，只好申請在家自學。目前就讀私立玉山高中進修部資料處理科，由同學協助推輪椅。孩子發病後，自己辭職在家照顧，3年來帶他復健、看中醫及心理治療。

台中市府衛生局在2018年6月13日受理預防接種受害救濟申請並協助相關病歷收集，2019年1月11日將相關資料函送衛福部，審議小組審定救濟金150萬元。

楊母對此金額難以接受，並表示，向法律扶助律師諮詢，並參考預防接種受害救濟給付金額範圍，律師指出，孩子的案例屬於重度，應可申請到300萬元，將提出訴願。

(中時 )