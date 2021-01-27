內政部長徐國勇（右）27日到台中市屯區林厝里慰問沈姓義務役受傷退伍人員。（盧金足攝）

內政部長徐國勇27日與役政署署長龔昶仁，到台中市屯區林厝里慰問沈姓義務役受傷退伍人員，沈男在服役期間休假時，因車禍受傷導致四肢癱瘓與手腳萎縮，生活起居仰賴母親打理，贈送台中市府與內政部慰問金與物品，提早向沈男及家屬拜早年，感受社會溫暖。

徐國勇表示，行政院為廣泛照顧不同長照需求民眾，建構完整的長期照護體系，役政署呼應行政院長期照護體系及推動創新利民措施，訂頒《替代役提供袍澤生活協助計畫》，運用替代役人力從事公益、服務發揮照顧同袍的精神，讓服役受傷人員獲適切服務及尊嚴，家屬得以喘息並有傾訴的機會。

「肯定台中市政府，持續提供替代役生活協助」徐國勇也贈送內政部慰問金禮品。

農曆春節將至，台中市府副市長黃國榮代表市長盧秀燕，今日陪同徐國勇到屯區林厝里，關懷慰問義務役受傷沈姓退伍人員，感謝中央推動的《替代役提供袍澤生活協助計畫》以及西屯區公所持續辦理計畫的用心及熱忱，讓沈男及家屬感受到社會的溫暖。

西屯區長陳寶雲表示，沈男服役期間休假時，因為車禍受傷導致四肢癱瘓與手腳萎縮，靠母親打理生活，市府為減輕沈媽媽的負擔，自2012年起安排替代役男每周一、五到家中協助沈男復健以及陪伴關懷，家屬另申請長期照護員及外勞協助照護沈君。

每年西屯區公所藉由三節慰問金的發放以及不定期訪視慰問，提供相關協助與照護。

陳寶雲感謝內政部及台中市府的協助與肯定，西屯區公所將更有效利用所內替代役持續推動生活協助計畫，參與協助的替代役男在服役的過程中，培養同理心與使命感，讓受傷退伍人員感受到政府溫馨關懷的美意，及替代役男的愛心。

(中時 )