竹南鎮公所及知名肉干業者準備紅包及肉脯等禮品贈送給弱勢住戶。（謝明俊攝）

竹南鎮公所與善心人士2日中午在龍鳳漁港海鮮餐廳準備豐盛年菜招待鎮內弱勢住戶。（謝明俊攝）

冠軍建材及華山基金會贈送竹南鎮獨居長者年菜。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

冠軍建材及華山基金會贈送竹南鎮獨居長者年菜。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

年節屆近，竹南鎮公所發動鎮內企業籌募資源捐贈給弱勢家庭，並安排弱勢居民2日中午在龍鳳漁港餐廳共聚提早吃年飯。設在竹南、造橋的冠軍磁磚也與華山基金會合作，準備了286分年菜，分送給竹南等5個鄉鎮市的獨居孤苦老人，讓老人感受年節溫暖。

竹南鎮公所每逢歲末年關前夕，都會準備慰問金及禮品，贈送給鎮內弱勢家庭，讓弱勢家庭感受社會溫暖關懷情意，而鎮內許多企業也發揮人饑己饑的精神，捐贈善款或是物資，由鎮公所協助發放給有需要的弱勢民眾。

今年，竹南鎮公所準備紅包慰問金及手作餅乾等禮品，贈送給鎮內中低收戶及邊緣戶共267戶，鎮內專門生產肉類製品的知名肉干業者也錦上添花，捐贈肉脯及現金，由鎮公所一併發送給弱勢住戶。

另有不願具名的善心人士，為了讓弱勢朋友能在年節前夕，享用一頓豐盛的年菜，特別在2日中午在龍鳳漁港海鮮餐廳席開32桌，招待這267戶弱勢民眾同聚共享年菜大餐，將年節喜慶氣氛提早帶給大家。

而設在竹南、造橋的冠軍建材，長年支持華山基金會，年節前夕特別準備286分年菜，包括有年糕等10樣年菜，分送給竹南、造橋、頭屋、頭份、三灣地區獨居長者，讓長者提早感受年節歡樂氣氛。

2日上午，冠軍公司與華山基會人員，特別前往竹南鎮崎頂王爺爺家送上愛心年菜，祝福爺爺「吃甜甜，好過年」、「整年好運不間斷」，在農曆年節前，感受社會大眾的溫暖，撫慰獨居長者的心靈。

(中時 )