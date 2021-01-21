歐洲央行(ECB)預定在周四當地時間下午舉行政策會議記者會，分析師預期將維持目前寬鬆貨幣政策不變，但是對進一步的刺激維持開放，因目前的社交管制措施已經讓經濟前景黯淡。

央行已經在12月提出進一步刺激方案，ECB希望將棒子交給各國政府和財政政策，以便在商業活動回復正常前，維持歐元區經濟。

新的封鎖措施、各國疫苗接種計畫進行緩慢、歐元強勢帶給出口商逆風，此皆挑戰著央行對第二季經濟開始復甦的預測。

Danske策略師Christiansen表示，12月ECB政策工具的調整，已經被市場吸收，此代表ECB不急著去發出新政策立場的訊號。

即使調高了下一財年的成長預測，日本央行在周四稍早也維持了貨幣政策穩定。

歐元目前上漲0.2%，為1.2131。歐元在本月初創下的兩年半高點1.2349。

預計ECB主席拉加德(Lagarde)會透過細緻的溝通方式來支援，表示她已經知道風險，稱此可能被誇大；拉加德可能會承認，當前的前景會比此前樂觀預測所允許的更具挑戰性。

但是這可能不會有長期的影響，特別是主要不確定因素都已移除：新冠疫苗已開始接種，儘管緩慢；脫歐後英歐貿易協定已達成；知歐派的拜登已經就任美國總統；儘管義大利有政治風波，但已穩定下來。

低通膨仍是ECB的眼中釘儘管石油需求上升在2021年對物價有上行壓力，但在未來數年內，仍將是ECB的難題。

預計ECB在周四的基準利率將維持在-0.5%不變，根據PEPP下的債券購買額度將保持在1.85兆歐元。

(時報資訊)