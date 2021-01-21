2020年台灣寵物商機持續發酵，每年500億的龐大商機，刺激所有通路磨刀霍霍，資策會報告指出，高達66.2％的網友有飼養寵物的經驗。蝦皮購物觀察，2020年寵物用品搜尋量在農曆節前夕成長翻倍，今年寵物年菜商品數亦較去年成長，各式吸睛的毛孩專屬創意年菜全面集合，顯示年節將至，寵物商機也一起發酵。

蝦皮購物表示，這次精選環遊世界春日料理，讓毛孩一次飽嚐9大國經典料理，更有CoCo珍寶盒推出一式9品經典寵物台菜。另外也有如韓系晚宴寵物年菜禮盒、日系九宮格便當等，蝦皮也針對寵物的罐頭與飼料祭出優惠，期望搭上寵物商機列車，刺激買氣。

蝦皮購物也發現年節前夕，各式寵物用品銷售成長明顯，受到近期寒冷天氣影響，站上「寵物服飾」關鍵字搜尋量持續成長，1月中旬較上月同期飆出翻倍成長。此外，不少飼主也會趁著年節前將體積較大的貓狗糧、貓砂、尿布墊等一次囤滿，其中又以「外出用品」高達2成的銷售成長最為顯著。

(工商 )