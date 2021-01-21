恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣佈推出BlueBox 3.0，其為恩智浦旗艦安全汽車高效能運算（Automotive High-Performance Compute；AHPC）開發平台的全新擴展版本。

BlueBox 3.0專為在晶片裝置就緒前，進行軟體應用開發和驗證而設計，提供靈活的方式以應對使用者定義汽車、安全等級2+（L2+）自動駕駛以及不斷發展的汽車架構，此必將推動互聯汽車的變革。

透過整合集中式（centralized）運算模組、安全整合的高效能恩智浦處理器、擴展I/O連接以及奠基於Kalray MPPA處理器的PCIe卡擴展，以實現異構加速（heterogeneous acceleration）；BlueBox 3.0為設計人員提供能夠加快系統開發週期和上市速度的解決方案。

汽車製造商的重心已從全自動駕駛汽車的挑戰轉移至立即運用運算能力來打造差異化汽車。用戶定義（User-defined）車輛允許消費者為當前智慧互聯裝置增加全新功能。恩智浦BlueBox 3.0提供豐富開發基礎，幫助設計人員應對差異化、安全L2+自動駕駛量產以及相關的汽車網路架構。

恩智浦半導體汽車處理器業務eCockpit和ADAS全球產品行銷總監Arnaud Van Den Bossche表示：「在汽車架構朝向功能域架構（domain and zonal architectures）演進的過程中，透過用戶定義汽車來滿足更複雜的需求為重要的推動因素。域架構將為汽車高效能運算提供伺服器式（server-style）的方法。恩智浦BlueBox 3.0為這些全新汽車網路架構提供創新設計基礎，有助於加速實現部署。」

透過運用恩智浦16核Layerscape LX2160A處理器，BlueBox 3.0處理效能達到前一代BlueBox的兩倍。效能的提升搭配擴展的I/O介面，大幅增強全新汽車架構的智慧性和連線性。

此外，處理能力可用於雷達（Radar）、視覺和光達（Lidar）處理，以實現高階感測器融合應用，及感知、決策預測和路徑規劃。Kalray Coolidge MPPA（Massively Parallel Processor Array；大規模平行處理器陣列）處理器，為人工智慧與機器學習加速提供擴展選項。

(工商 )