電子支付發展潛力備獲看好，金管會表示，目前已有3家電支機構申請案，除了去年底以獲准的蝦皮「蝦皮支付」外，還有全聯的「全支付」及全家、玉山銀合資申設的「全盈支付」。其中，全盈支付為銀行業及非金融業首次合作的案例。

銀行局副局長黃光熙表示，蝦皮支付已於去年11月13日獲准許可專營，但因按規定需將資本額增加至5億元，因此目前尚未核發營業執照。按現行規定，蝦皮支付需在半年內獲准核發營業執照、可延長3個月，意即最遲須在8月13日前取得。

全支付則為去年12月11日向金管會提出申請，為全聯申請設立的全資電支機構，全盈支付則由全家、玉山銀及其他股東合資設立，於去年12月18日向金管會提出申請，2家業者的資本額均為5億元。

由於玉山銀已兼營電支業務，且使用人數在兼營電支業務的銀行中稱霸，為何此次仍與全家合作、申請設立專營電支機構？黃光熙則表示，各銀行均有其營運考量即投資策略，玉山銀此次是以轉投資方式提出申請。

(時報資訊)