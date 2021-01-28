因應新冠肺炎疫情再度升溫，加上正值冬季流感高峰，臺企銀(2834)加強升級防疫作為，近日於總行大樓增設中央空調過濾裝置，以降低病毒傳播機率，並在總行出入口設置紅外線熱像儀感測體溫，在零接觸原則下保護員工及洽公客戶健康，確保金融服務不因疫情中斷。

臺企銀表示，此次於總行營業部大廳、員工餐廳及健康服務紓壓活動中心3處，共75個出風口裝設中央空調過濾裝置，以過濾裝置中的可見光光觸媒技術、搭配分散式密度布置，從出風口淨化空氣，達到消除異味、殺菌抑霉效果，避免髒空氣循環導致流感等病毒傳播。

而員工餐廳除了增加中央空調過濾裝置外，早在疫情爆發初期便於各餐桌增設隔板、並每日進行消毒，盡可能阻隔飛沫傳染。同時，員工餐廳已暫停開放非行員進入用餐，可有效掌握人員進出名單。

臺企銀過去以額溫槍搭配標籤貼紙方式，識別進出人員是否發燒。為提升門禁管理效率、減少標籤貼紙等資源浪費，近期已採購紅外線熱像儀放置於總行出入口，藉由感測進出人員體溫，降低非必要的近距離接觸。

針對中央流行疫情指揮中心公布的確診個案活動足跡，臺企銀表示，均於第一時間調查同仁是否有相關接觸史，持續要求並追蹤同仁自主健康管理狀況。同時，亦備妥視訊等相關設備，將視疫情發展隨時啟動異地分流辦公計畫。

臺企銀上緊發條主動加強防疫，嚴格要求第一線同仁若無法在室內保持社交距離，務必正確佩帶口罩，應在各樓層增設專門丟棄廢棄口罩的加蓋垃圾桶。平時亦須勤洗手消毒，同時添購相關防疫用品，提升保障員工及客戶健康安全，確保金融服務不因疫情而中斷。

(時報資訊)