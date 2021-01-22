防搶演練由1男、1女員警模擬鴛鴦大盜，分飾男歹徒警持槍進入銀行搶劫贓。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

清水分局防搶演練出動空拍機加入查緝追捕犯嫌。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

清水分局防搶演練過程逼真，模擬實際上銬、搜身逮捕。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

清水分局防搶演練過程逼真，模擬實際上銬、搜身逮捕。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

農曆春節將至，台中市清水分局21日下午於兆豐銀行沙鹿分行進行防搶演練，特別將空拍機加入查緝追捕犯嫌，請持有空拍機操作合格國家證照的員警，操作空拍機於空中配合地面查緝員警共同攔截圍捕犯嫌，民眾見了紛紛拍照，直呼防搶演練真的很逼真。

此次演練由1男、1女員警模擬鴛鴦大盜，分飾男歹徒警持槍進入銀行搶劫贓款，另名女歹徒負責要求銀行行員交付錢財後駕車逃逸，分局獲報隨即佈署優勢警力配合空拍機進行攔截圍捕，截斷歹徒逃逸路線。

由於演練過程太過逼真，模擬實際上銬、搜身逮捕過程，不知情路過民眾一度以為警方在真實逮捕犯嫌，事後才知道警方在實施演練，對於警方的專業演練及配合科技查緝讚譽有加。

清水分局長張啟祥呼籲，農曆春節將至，民眾存領大量現金時可向警方申請護鈔或應結伴同行。若遇到搶案發生時，應冷靜記住歹徒容貌等特徵、逃離方向和交通工具車號等資訊，提供警方追查並立即報警啟動攔截圍捕等機制。

另外，舉家外出也可向警方申請加強巡邏，住家附近發現行跡可疑人、事、物可撥打110請警方協助查察，遇有詐騙疑問請打165專線或110向警方查詢。

(中時 )