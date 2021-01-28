英業達旗下英華達的智慧生理量測裝置「全家寶」，與虹映科技的「JoiiSports」於近日完成軟硬體系統整合，共同攜手將運動及生理數據轉為「人體儀表板」，讓民眾隨時掌握自己的健康。

根據體育署最新資料，國人常規運動人口已達33.6％，顯示國人越來越注重健康生活，但其中除了運動，還包含睡眠品質、均衡營養及壓力管理。JoiiSports的「人體儀錶板」整合了包括體態、體能、生理、心理及睡眠等五大健康指標，用戶只要規律且持續紀錄，就能立即掌握身體健康狀態並評估疾病風險 。

此回JoiiSports的人體儀錶板與英華達的全家寶整合後，即能進一步將每次量測之血壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖等數值，自動上傳至JoiiSports，免去用戶手動輸入或抄寫困擾。

虹映科技創辦人暨董事長陳風河表示，具高度軟硬體整合的全家寶，能以自動連線的特性提升用戶更好的使用體驗，也解決了過往藍牙連線的的血壓、血糖機，常與App串連不穩定的問題，另一方面，全家寶也已導入國內許多醫院及診所，用戶量測的生理數據也能直接傳至指定醫療院所系統，讓使用者不只能透過JoiiSports掌握自己的健康，同時也能享有醫療院所提供的專業健管服務。

英華達全家寶營運負責人曾慶安表示，全家寶積極推展異業合作，此回與JoiiSports的合作，讓生理量測數值不只是冷冰冰的數值，也能透過整合運動數據讓用戶了解自身健康狀態，並獲得疾病風險評估。

(工商 )