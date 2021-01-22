一艘隸屬高雄蚵仔寮漁港的漁船昨(21日)出海作業時，發現漁網異常沉重，伊拉起來發現是一個巨大的圓筒狀物品，看似深水炸彈，漁民運回蚵子寮漁港時，立刻通報海巡安檢所，經8軍團4支部未爆彈處理小組場時，比對資料後發現應該是「MK6型深水炸彈」，由於其威力大於一般炸彈，可炸斷一艘3千噸以上的軍艦，海巡人員立刻疏散現場人員後，由未爆彈處理小組運離處理。

高雄蚵仔寮漁港的漁船在撈網時發現MK6型深水炸彈，其威力大於一般炸彈，可炸斷一艘3千噸以上的軍艦。（圖／海巡署提供）

高雄蚵仔寮漁港的漁船在撈網時發現MK6型深水炸彈，其威力大於一般炸彈，可炸斷一艘3千噸以上的軍艦。（圖／海巡署提供）

據了解，該艘漁船在距高雄左營軍港外海離岸約5浬處作業時，起網時意外撈獲一枚疑似未爆彈，但當時並未警覺是否為爆裂物，因此運回漁港。但漁民愈想愈不對，這枚筒狀物，看似好像海軍用的深水炸彈，於是通報海巡蚵子寮安檢所。

海巡人員檢視後，發現確實和深水炸彈神似，立刻前往封鎖魚市場，並將人員疏散。並通報陸軍第四支援指揮部派遣未爆彈處理小組處理。軍方人員到場時，經初判為「MK6型深水炸彈」，經檢視後並無立即危險且外觀鏽蝕，於是運回陸軍第4地區支援指揮部彈藥庫處置。

MK6型深水炸彈過去在海軍驅逐艦上大多為制式裝備，一枚的爆炸威力，可以炸斷一艘3千噸軍艦的龍骨，但主要是攻擊潛艇使用，但因年代久遠，且已經停產，因此目前海軍僅有錦江級軍艦使用，因此這枚深水炸彈不排除是過去海軍演訓時所遺留下。

(中時新聞網)