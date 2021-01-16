鹹酥雞老闆自掏腰包請醫護吃炸物，讓大批醫網友看了相當感動。(圖擷取自陳記鹹酥雞 - 中園總店)

北部醫院12日爆出某醫師（案838）及其護理師女友（案839）確診新冠肺炎，這也是台灣首起醫師染疫案例，讓外界高度關注，然而，一名老闆決定默默行善，他決定到1月底前，每天送出免費炸物，替醫護人員加油打氣，霸氣作法讓網友大讚，「這種老闆要用新台幣懲罰他！」

這名善心人士正是「陳記鹽酥雞」-中園總店的老闆，他在臉書上發文指出，北部醫院發生這樣的事，相信造成非常多醫護人員額外的心理壓力，以及承受部分社會大眾的異樣眼光，於是，他決定自掏腰包，免費請醫護人員吃炸物，時間從昨(15日)起一直到本月底，共15天炸物免費大放送，慰勞醫護人員的辛勤。

老闆還貼心表示，炸物一律都會用紙袋裝好，「醫護人員是分批吃飯，這樣裝雞排的保溫效果會比較好，醫護人員記得裝雞排的提袋口不要密封，這樣會讓雞排反潮，口感更難吃，大家一起加油，謝謝您們辛苦了」。

消息曝光後大多網友看了相當感動，「謝謝熱血性格老闆挺醫護，雖然我家離您店面有點遠，等天氣好一點，一定專程去您那裡消費捧場」、「這種老闆要用新台幣懲罰他！」、「店在哪邊，給他買到缺貨XD」。

而不少民眾行動力超高，今日直接殺到店裡消費，不過這也讓老闆吃不消，「謝謝大家，但不要再來……天氣已變天了，明天中午12點再來，晚上一樣桃園醫院公益炸雞排，沒事不要來找我，拜託」。

(中時新聞網)