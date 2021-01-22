新冠肺炎疫情令國際貨運夯，貨櫃船運市場出現全球大缺櫃現象，導致國際黃豆進口延遲，加上海運檢疫時間拉長，黃豆粉及玉米每公斤售價上漲1成。養豬戶只能自行吸收成本，台南市議會22日要求台南市政府及早應對並向中央反映。

農曆年將近，台灣又因萊豬進口與新冠肺炎雙重因素，毛豬市場拍賣價格節節上升，已較去年上漲1成，台南市議會最近收到民眾反應，因為國際飼料價格上漲，導致養豬成本增加。

安南區1月21日的毛豬交易平均價格達到每公斤76.07元，養豬戶稱越靠近農曆年節，預期還會上漲；農委會認為這波豬價上漲尚屬合理範圍，消費者應可負擔，台南市議會議長郭信良卻表示，上漲幅度小是因為目前養豬戶自行吸收成本，這並非長久之計。

依據中聯油脂股份有限公司1份聲明，郭信良指出，貨櫃船運市場出現全球大缺櫃現象，導致國內黃豆到貨嚴重延遲。另因新冠肺炎疫情影響，海運檢疫時間拉長，都使得黃豆粉及玉米每公斤的售價持續上漲。

郭信良議長呼籲，政府不該輕忽，避免在開放萊豬進口引發爭議時，發生國產豬價過度上漲的風波。台南市農業局應盡快思考穩定市場價格，一方面避免畜牧業者因飼養成本增加造成虧損，一方面預防豬價上漲太多形成民怨，甚至及早向中央反映，商討降低豬農飼養成本的對策。

(中時 )