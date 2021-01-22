新冠疫苗研發不到1年，陸續在50多國開打。日前挪威出現30多起注射新冠疫苗後卻致死的案例，到底發生什麼事？

一般說來，接種疫苗之後常見的不良反應，包括發燒、噁心、嘔吐、頭痛或注射處腫脹疼痛等，這些症狀通常在2～3天內就會緩解消失。但對於有病在身的年長者來說，這些反應卻存在著致命性的風險。

挪威從14日開始施打輝瑞／BioNTech新冠疫苗，照護機構的長者是優先的接種對象。開打後沒幾天，就陸續傳出死亡的消息，至今累積至少33例。

●疫苗不良反應 加速高齡病患重症惡化

挪威藥品管理局指出，接種疫苗後去世的人，皆為75歲以上、本身有慢性病史，或已是病重狀態的長者，顯示該族群的健康與體能狀況，不足以承受常見的疫苗不良反應。

安養中心住民是新冠肺炎重症的高風險群，通常列入疫苗接種的優先名單。但對於疫苗不良反應的承受度也增添風險。圖片來源 / Pixabay 康健雜誌提供）

藥管局也提供另一項數據，挪威的安養中心與照護機構，平均每週就有400人因其他疾病和理由而離世，說明這些病例和疫苗本身並無直接關連，也不影響接種計劃。

輝瑞疫苗陸續在各國開打之後，包括挪威、丹麥、瑞典、瑞士、德國、以色列、法國，皆傳出有長者在接種後數天內就去世的個案，但多數人口施打後，並未出現嚴重的不良反應。在全球新冠肺炎確診病例持續創新高的時期，接種疫苗達到群體免疫的效果，仍被視為終結疫情的一大希望。

美國過敏與傳染病研究所（NIAID）所長、防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）認為，健康狀態不佳的族群，特別是安養中心的住民，對於疫苗的副作用，必須承擔更高的健康風險。芬蘭政府則建議，在接種順序上，應排除難以治癒的重病患者。

●新冠疫苗的副作用

根據《彭博社（Bloomberg）》的報導，目前全球51個國家領到疫苗。已經開打的疫苗，以輝瑞和莫得納（Moderna）兩家為主，其他還包括牛津（Oxford-AstraZeneca）、和俄羅斯「衛星5號（Sputnik V）」等。

英國是全球第1個施打輝瑞新冠疫苗的國家，當時傳出2名有嚴重過敏病史的健保局員工，打完之後誘發過敏；美國也傳出零星的過敏案例。到底哪些人打疫苗前要多注意呢？

根據疫苗試驗階段的報告與實際施打的觀察結果，一般引發的副作用有：注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、畏冷、發燒等，這些作用是免疫系統對疫苗所產生的反應，2～3天之內就會解除。

輝瑞和莫得納疫苗的少數施打者，曾出現顏面神經麻痺的現象，以色列有13例，美國有4例，復原時間需時數週。

另外美國食品藥物管理局FDA指出，莫得納試驗報告顯示，3名曾接受過豐頰或豐唇手術的受試者，在接種疫苗後，整容部位出現腫脹的現象。整形外科醫生卡拉（Amir Karam）研判，這是免疫反應之一，可針對症狀施以藥物治療，無需因此不接種疫苗。

資料來源：CNN、Bloomberg、Web MD、Med Shadow

(中時新聞網)