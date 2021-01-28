加拿大總理杜魯道去年5月中旬開綠燈，與大陸康希諾生物公司合作研發新冠疫苗，並批准在當地展開臨床試驗，惟數日後卻宣布合作告吹。日前交予加拿大國會的調查報告指出，大陸政府阻止疫苗樣本運送到加拿大是終止合作的原因，加拿大專家認為與大陸科企華為財務長孟晚舟引渡案有關。

據加拿大媒體報導26日報導，國會報告顯示，大陸海關去年5月19日在北京首都國際機場，扣押一批運往加拿大的「Ad5-nCoV」疫苗樣本。運送延誤導致當局對疫苗研發失去熱情，伴隨其他新冠疫苗的研究進度良好，加拿大於8月下旬停止中加兩國的合作，並聚焦研發其他候選疫苗。

加拿大前政府高級官員約翰斯頓（Margaret McCuaig-Johnston）分析指，去年5月孟晚舟的引渡案在加拿大溫哥華卑詩省最高法院被裁定符合「雙重犯罪」標準，認為整場疫苗運送風波是中國故意向加拿大施壓，責任應歸咎於中方。

(中時 )