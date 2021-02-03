大陸外交部3日宣布，決定向「新冠疫苗實施計畫」提供1000萬劑疫苗，主要用於開發中國家急需，世衛組織也已開始審核中國疫苗的緊急使用授權。

大陸外交部3日的例行記者會上，發言人汪文斌表示，中國已正式加入「新冠疫苗實施計畫」，並與世衛組織等發起方保持密切溝通，為把疫苗作為全球公共產品、實現發展中國家的可及性和可負擔性而共同努力。

汪文斌宣佈，應世衛組織方面請求，中方決定向該實施計畫提供1000萬劑疫苗，主要用於開發中國家急需。這是中方促進疫苗公平分配、推進國際抗疫合作、踐行人類衛生健康共同體理念的又一重要舉措。世衛組織已開始審核中國疫苗的緊急使用授權，中國企業將繼續積極配合，希望世衛組織儘早完成這項工作。

汪文斌表示，希望國際社會有能力的國家都積極行動起來，以實際行動支持該實施計畫，支持世衛組織工作，幫助開發中國家及時獲得疫苗，為國際社會早日戰勝疫情作出應有的貢獻。

(旺報 )