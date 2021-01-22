湯尼．奧斯勒（Tony Oursler）為高美館《黑盒－幻魅於形：湯尼・奧斯勒》特展帶來60件經典錄像裝置作品、實驗短片及電影作品。（袁庭堯攝）

去年閉館歷經八個月整修，高雄市立美術館22日傍晚6時重新開館，重量級國際特展《黑盒－幻魅於形：湯尼・奧斯勒》藝術家結束檢疫，親自現身導覽。高美館長李玉玲也邀請市民朋友參加為期3日的「KMFA REOPEN市民日」系列活動，感受藝術、人文、空間的全新體驗。

湯尼．奧斯勒（Tony Oursler）是新媒體藝術史上第一位將2D影像轉換為3D錄像雕塑的藝術家。《黑盒》特展推出60件經典錄像裝置作品、實驗短片及電影作品，堪稱其在全亞洲最完整的經典作品回顧展。

其中，5D沉浸式電影劇院作品「莫測高深」曾在2016年在紐約現代美術館創下超過百萬觀展人潮佳績。奧斯勒也特地於23、24兩天夜晚，在高美館園區結合神秘的煙霧與大型錄像、實驗性音軌及投影，帶來高雄限定的魔幻夜遊展演。

李玉玲表示，2020年的疫情令藝文產業面臨嚴峻寒冬，展演也歷經重大轉型，高美館自1994年開館以來歷經最大幅度修館，開發出多元面向的展演形式，由內而外重新連結，融入市民的日常。

《黑盒》特展23日起至5月16日在高美館101-103展覽室展出。「KMFA REOPEN市民日」以展覽、音樂會、夜間環境投影、戶外手作市集、咖啡輕食以及茶屋餐廳，為重新開館揭開序幕，售票及活動詳情可上高美館網站查詢。

(中時 )