新冠肺炎疫情突增，桃園醫院爆發院內感染，醫護人員確診遭到議論，蔡政府從上到下疾呼挺醫護，壓制檢討聲音。不過，「宅神」朱學恒列舉「醫護現在想要自行篩檢要自費」、「防疫津貼護理師一年拿一千五，小黃拿了六萬元」、「桃園醫護疫情期間沒有暫時棲身之所」，痛批蔡政府「只出一張嘴」。

桃園醫院感染疫情擴大，截至20日整起事件共有10人確診，包括院內群聚感染6人，與染疫醫護人員因家戶親密接觸而感染者4人，狀況嚴峻。朱學恒在臉書中強調，過去1年部桃幾乎接收所有境外移入個案，豁出性命替台灣守住國門，因此大家應該支持第一線醫護毫無疑問、毫無動搖。

但，朱學恒舉例表示，「醫護現在想要自行篩檢要自費，疫情期間沒有可以暫時棲身之所(醫護休息站，台北新北都有，但桃園沒有)，防疫津貼護理師過了一年拿了堂堂一千五，結果小黃拿了六萬元，這是挺醫護嗎？我不反對你給小黃補貼，他們也需要，但是為什麼護理師比小黃還要少」，因此，批評蔡政府「你大喊挺醫護，真的要挺，不要只出一張嘴啊！」

朱學恒表示，「希望以後醫護要篩檢通通國家出錢，通通都可以有暫時棲身之所，都讓國家來出錢，我是納稅人我願意，我支持！」，「但結果政府沒做，每次我們指正指揮部，大家都說要挺醫護不可以批評，但我個人絕對不批評第一線作戰的醫護，我們都是希望指揮部能夠給醫護更多福利，更多支援，更多休息啊！」

朱學恒質問，「部桃就是山海關，過去一年衛福部讓部立桃園醫院幾乎接收了所有的境外移入，他們過去數百天豁出性命替我們守住國門，國家有沒有給予這個孤軍更多的補貼，更多的兵力支援，還是你就放他們在那邊掘壕死守，然後一邊自傲的說我們守得住，我們有堅強的堡壘，所以不斷的放境外的染疫患者進來。」朱學恒憂慮指出，「指揮部的各位不能就這樣放他們死守，置指揮部的光榮自滿於第一線人員的犧牲之上！」

(中時新聞網)