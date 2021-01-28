衛福部立桃園醫院群聚感染持續擴大，目前已有3482人必須居家隔離，不少民眾為醫護打氣，紛紛集資送暖，將各種物資寄往醫院，其中一項禮物卻讓大家哭笑不得，紛紛喊話送禮的人「出來打球」。

陳時中宣布部桃封層「只出不進」，許多人心疼醫護，紛紛送物資支援，有泡麵、飲料、水果、罐頭、飯糰、玉米、餅乾與暖暖包，還有許多打氣的暖心卡片，讓醫護看得是新暖暖，部桃為了感謝民眾，也一一在臉書貼出民眾的送禮答謝。

未料有一名黃姓民眾大手筆，送了500個鳳梨酥，寫下「敬愛的醫護團隊，沒有你們的負重前行，就沒有我們的歲月靜好，萬分感謝大家，辛苦了，茲分享元氣大增+揚眉吐氣的鳳梨酥500個，與您一起加油」 。

不少網友看到後全哭笑不得：「黃先生，出來打球！」、「這個是不是過去有醫療糾紛的藉機報復XD」、「心意十足，但醫護一定怕爆」、「好可怕 看到鳳梨酥就發抖」、「有心很好，但送禮前先坐下功課啦XD」、「鳳梨酥，母湯啊」、「我彷彿能聽到醫護人員的尖叫聲」、「有種開箱看見炸彈的感覺」、「心意滿分，但鳳梨酥真得先不要」，但也有人認為別迷信，還有人歪樓：「黃先生的字滿好看的」。

其實鳳梨台語「旺來」，有旺的諧音，原本為祈求事業與錢財興旺之意，但對醫院與媒體業來說就是代表不斷有病患湧入，或是突發大事不斷發生，因此一直是這兩個行業的送禮禁忌。

(中時新聞網)