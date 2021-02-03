採檢排隊人龍已不如上午爆量，下午場僅有零星的人潮。（姜霏攝）

今（3日）為清零計畫的首日，上午8點多已排滿人潮，人龍一路從停車場入口到便利商店，約200公尺的排隊人潮，表定上午場採檢的民眾也提早結束，院方也通知原本下午才採檢的人可以提前進行採檢。

桃園醫院疫情急速升溫，自院內群聚感染事件爆發後，目前已累積19例確診個案，其中1人死亡，中央日前宣布3日正式啟動「清零計畫」，將擴大桃醫院內採檢，採檢對象包含醫護人員及外包商，人數高達2088人，盼3天內能完成作業。

記者3日上午9時直擊桃醫現場，排隊人龍從大樓一路排到便利商店再到住院中心，目測約3、4百人，據了解，從上午9時開始，一路進行到中午，再從下午1點開始到4點，共分2梯次，但桃醫採檢進度消化很快，上午10點大約已完成上午場的採檢，也通知下午採檢的人可以提前來。

記者於下午1點到排隊區察看，發現排隊人龍已不如上午那麼多，甚至也有原本4日才要進行採檢的人提前到3日，現場醫護人員與外包商分兩頭排隊，加速篩檢的進度。在立體停車場的後方也可直擊採檢現場，身穿防護衣、防護帽的醫護人員加速採檢速度，警衛也負責出入口的控管，過程十分順暢。

(中時 )