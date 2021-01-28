部立桃園醫院群聚一共造成15人確診，在指標個案，住院醫師案838確診之際，前衛生署長楊志良因「開除說」驚動總統蔡英文，遭總統發文暗批，引爆網路攻擊。此事至今已過了2周，楊志良今在廣播節目祝住院醫師早日康復回崗位，鼓勵醫師「凡事打不倒的就更加強大」，同時抨擊政府大內宣轉移焦點，對他前提都是假設的的發言發動攻擊。

廣播節目「POP撞新聞」今邀請楊志良接受專訪。楊志良回憶起當時的風波，他表示，指揮中心很多東西都是不透明，他的發言前面都有很多假設，例如吃燒餅沒有掉芝麻、我們要寬容他（案838），但是如果8日就有症狀，看過病人，9日請假趴趴走，那就是沒有照著SOP來做。

面對醫師染疫，楊志良表示，我和所有人一樣希望他早日康復，我還心懷不軌，因為我希望醫護人員早日康復就可以回去做防疫的工作，這是整個國家的幸福。醫師染疫後回到崗位，凡事打不倒的就更加強大。他也向住院醫師喊話，「如果當時是請病假趴趴走，對不起，你的行為需要檢討。如果不是，例如家裡有事一定要請事假，那就另當別論 」。

楊志良也抨擊政府大內選轉移焦點，發動網民攻擊。當時「開除說」風波以後，很多人問他為什麼受得了？他的原因是「我犯了什麼法？」，並表示自己當署長的時候，面對H1N1、88水災、登革熱、二代健保，當時那才叫壓力。

面對網民的負面言論，楊志良表示，自己從來不管網民，網民當中很多都是拿政府錢的1450，政府就是「花你的錢、買你的票、做我的官」。他也對1450喊話，「如果這是為了有個工作，我同情你」。台灣現在越來越分裂，蔡總統卻說要團結、謙卑，但蔡總統要的團結，難道是你講什麼我都聽你的？對岸的習近平非常獨裁，獨裁國家的對立也不一定是民主。

另一方面，楊志良也表示，指揮中心很多事情不透明，人家問了也不答，比如說醫護人員自己需要採檢，為什麼政府不能公告哪家醫院採檢了多少，哪裡還有餘額？挺醫護不是只有送便當和水，蔡總統每次講的很好聽，但她的心裡沒有老百姓，只有支持度。

(中時 )