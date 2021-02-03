龍介仙遭點名罷免 嗆聲綠營「要你歹就生虱目」

藍軍啟動割萊委行動，綠營則點名國民黨台南市議員謝龍介、國民黨台北市議員羅智強、國民黨主席江啟臣等人予以反制，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介對此表示，「我不怕」。他認為求仁得仁，被罷掉後還是會幫人民講話。

謝龍介在網路節目《新聞翟急便》指出，民進黨為何要擋下罷捷案，因為黨內只有3個反萊豬，民意則有2/3反萊豬，所以民意很強大。如果真的全面發動罷免，把這些立委罷免掉，重新選舉，還是民進黨會當選，可是會造成派系大鬥爭，比如新潮流被罷掉後不能選，這些長期在地方的議員有意挑戰立委，還有兩年多的任期，若讓他們上來，原先的這些立委就回不去了，民進黨會大亂的，派系會網內互打。所以民進黨必須用罷捷案來止血，再放出風聲，就是要罷免謝龍介、羅智強、江啟臣。

謝龍介接著表示，點名他們3人，就是要讓他們畏縮，不過他不怕，他求仁得仁，被罷掉後他還是無所不在、還是會幫人民講話，所以有什麼好怕的。如果在這個制度之下，綠營這樣操作，他們也只能接受，而且也會尊重，因為最後投票的是公民，只是罷免門檻被修成1/4同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上就通過。

謝龍介認為，現在萊豬進口，到市場去看，是買豬肉的生氣、賣豬肉的也生氣，因此民進黨大力動員，會把罷捷和反萊豬議題更加結合，這就是2月6日罷捷投票新的變數。

(中時新聞網)