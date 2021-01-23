總統蔡英文到中市參加活動，強調面臨新的疫情挑戰，國人要更謹慎、保持冷靜，相信專業、團結落實防疫。（陳淑芬攝）

總統蔡英文今天上午到台中市參加一場諮商心理師團體舉辦的活動，她致詞時表示，在疫情期間，防疫居家隔離個案可能產生憂鬱及焦慮，人際互動減少容易引起心理健康問題。她並強調，面臨新的疫情挑戰，國人要更謹慎、保持冷靜，相信專業、團結落實防疫。

蔡總統23日上午到台中市烏日區參加一場諮商心理師團體所舉辦活動，她在會中表示，政府規畫建構社會安全網，過去檢討社工的工作量龐大、數量不足等問題，最大觸角要知道需要幫忙的人在哪裡？社工人員在找到個案時，心理師也是很重要，也須納入規劃 。

蔡總統強調，特別在疫情期間，防疫居家隔離個案可能 會產生憂鬱及焦慮的，尤其，為降低高齡長輩風險，都要求他們不要外出，但人際互動減少時容易引起心理健康問題，需要心理諮商師的協助，這也是防疫國家隊的重要工作。

蔡總統說，面臨新疫情的挑戰，我們要更謹慎、保持冷靜，這段時間一定要相信專業、團結落實防疫，專業是台灣社會不能或缺的力量、期許與政府一起努力協助各項防疫工作。兼顧民眾的心理健康，一起守護台灣。

蔡總統致詞後，與部分與會人士合影留念，在現場停留約30分即匆匆離開，趕後續行程。

(中時 )