台中市教育局督導各級學校落實校園清潔消毒等防疫措施。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

國內新冠肺炎疫情升溫，台中市教育局要求所屬各級學校畢業旅行、3月底前各項大型活動考慮取消或延期；另正值寒假，教育局行文要求各校，如辦理寒假育樂營、運動訓練等活動，應評估舉辦必要性及風險程度，至於幼兒園、補習班及兒童課後照顧中心寒假期間仍照常上課，務必落實體溫量測、清潔消毒等作業。

台中市教育局日前強烈建議各級學校取消或延緩舉辦畢業旅行，同時盤點3月底前各項大型活動，學校護理人員繼續教育、高級中等學校校長會議、家庭教育志工新春團拜及台中市童軍思源日紀念活動等已決議延期或取消，以防疫優先，避免人潮群聚，待疫情穩定後再辦理。

教育局表示，各級學校如有辦理寒假育樂營、運動訓練等活動，應依中央流行疫情指揮中心公布「COVID-19因應指引」：公眾集會評估活動舉辦必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，包括全程佩戴口罩、手部消毒、體溫量測、實聯制、人數控管、固定座位等，同時加強環境清潔消毒。

教育局進一步表示，寒假期間各幼兒園、補習班及兒童課後照顧中心仍照常上課，務必落實入園及入班體溫量測，嚴格監測學生健康，加強教導學生正確勤洗手，並針對經常接觸物品如遊具、桌面、門把、電燈開關等加強清潔消毒，維持班級教室通風，降低疾病傳播風險。

適逢寒假期間且農曆春節即將到來，民眾南來北往增加，教育局呼籲家長和孩子落實勤洗手、注意呼吸道及咳嗽禮節，出入醫療照護、公共運輸等八大類高感染傳播風險場域務必佩戴口罩，若有發燒或呼吸道症狀者，儘量避免前往人潮擁擠場所，儘速就醫並在家休息。

(中時 )