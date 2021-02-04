全球新冠肺炎疫情持續肆虐全球，台灣也時不時傳出本土確診案例。對此，前亞都麗緻飯店總裁嚴長壽近日接受雜誌專訪提到，原經營國際旅遊的業者搶國旅市場，只想到「偽出國」等方式，把國外的經驗搬回來，但他認為，應先瞭解台灣的優勢、劣勢，否則只會加速毀滅台灣。對此，入口網站《Yahoo》也做出最新民調。

嚴長壽近日接受《天下雜誌》專訪，談及台灣過去一年多受疫情升溫影響，外國觀光客銳減，在疫情減緩後，國內旅遊人數出現顯著提升，疫情防治有成也成為國際矚目焦點，但對於疫情衝擊下，「國際旅行社轉做國內市場，與國旅業者搶商機，是否有可能促進國旅發展進化？」。

嚴長壽認為，原先經營國際旅遊的業者搶國旅市場，只想到遊輪式、偽出國等方式，他覺得很可惜，因為業者們只是把國外經驗照搬回國，他建議業者們，回到國內後，先蹲下來傾聽、瞭解台灣當地的優勢和劣勢，否則鷸蚌相爭，只會加速毀滅這塊土地。

桃園機場示意圖。（圖／本報資料照，高興宇攝）

對此，《Yahoo奇摩》3日起舉辦「Y民調」，「以『偽出國』，會加速毀滅台灣，你認不認同？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為2月3日至8日，截至4日晚間10時30分為止，共有近1萬1千名網友投票。5個選項中，「非常認同」佔47.7%、「還算認同」佔22.7%、「不太認同」佔13.9%，「非常不認同」佔7.6%、「不知道/沒意見」佔8.1%。

值得注意的是，民調也調查，若「因疫情造成國旅人潮去年大增，歷經一年，你覺得國旅品質有沒有提升？」，目前呈現結果，「提升很多」2.3%、「有些提升」22.6%、「沒什麼提升」28.0%、「沒有提升」39.1%、「不知道/沒意見」8.0%。

Yahoo網路投票。(圖/翻攝自 YAHOO投票網站)

(中時新聞網)