新北市政府教育局為照顧新住民家長及學子，特別製作新住民七語防疫文宣，讓新住民家長輕鬆掌握防疫重點。（新北市教育局提供）

新北市政府教育局為照顧新住民家長及學子，特別製作新住民七語防疫文宣，讓新住民家長輕鬆掌握防疫重點。（新北市教育局提供）

寒假到了，新北市政府教育局為照顧新住民家長及學子，特別製作新住民七語防疫文宣，讓新住民家長輕鬆掌握防疫重點，讓所有親師生共同守護健康，將透過「新北學bar」臉書、「國際新民in新北」臉書、Line、Telegram等管道進行宣導，呼籲所有親師生共同守護健康，也歡迎民眾分享給更多新住民了解防疫重點。

由於疫情尚未趨緩，新北市教育局今(29)日推出「放假不放鬆，防疫作伙來」七語防疫文宣，與插畫家柴語錄Shiba Says合作製作越、印、泰、緬、菲、英、日七語防疫宣傳創意圖像，讓新住民家長秒懂防疫重點，包含減少非必要的聚集活動、配戴口罩、有發燒或不適狀況請儘速就醫及保持安全社交距離(室外1公尺、市內1.5公尺)等防疫叮嚀。

此外新北市教育局也於109年製作新住民七語防疫影片，邀請新北市新住民語文教支人員以母語及簡單口號錄製影片，宣導新住民家長應注意三級防護及健康五原則，包含落實量體溫、勤洗手、戴口罩、保持通風、生病不到校等重點。透過網路影音分享，傳達給更多新住民知道。新北市國教輔導團新住民語文輔導小組總召曾秀珠校長說：「透過宣導短片，讓新住民輕鬆掌握防疫守則，並鼓勵學生將防疫用語融入語文學習，抱持著信心一起度過疫情。」

新北市教育局長張明文表示，寒假期間，除了學校要將防疫做到最好，家庭的防疫更為重要。新北市新住民已達11萬人，新二代約3萬7,000人，皆為全國之冠。各項防疫宣導不能僅針對使用中文的家長，也要重視新住民家長的需求，才能真正將防疫知識傳達給每個學生的家庭，真正守護全體親師生健康，也鼓勵新住民可以轉發給母國親友，大家一起安然度過疫情。新住民七語防疫文宣、影片歡迎上「新北學bar」臉書。

(中時 )