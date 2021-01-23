苗栗縣長徐耀昌到場感謝鍾東錦捐助學子的義行。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦出身南庄，就讀興華國中，選擇回母校來回饋鄉親。（謝明俊攝）

興華高中國中部7年級的羅同學因罹患罕見疾病只能靠轎椅代步，鍾東錦鼓勵他未來成為小作家。（謝明俊攝）

鍾東錦並邀請全體受獎師生家長一同餐敘，提前慶賀過年。（謝明俊攝）

出身南庄的苗栗縣議長鍾東錦，國中時在頭份市興華國中就讀，土生土長的情感，讓他擔任議長後，念著要回饋鄉親學子，從去年起，他每年送出1百萬元獎學金給頭份、三灣及南庄等3地國中小學生，尤其是殘障弱勢學生，鍾東錦說這是他對學子們的投資，希望能孩子們長大後回饋鄉里。

23日一早，來自頭份、三灣、南庄等多個國中小學的學生，在校長老師或家長的陪同下，齊聚頭份市興華高中，最遠的蓬萊國小，一趟車程就得花上近50分鐘，但受獎的小朋友神采奕奕地，顯示小朋友對這份獎學金的重視和期盼。

在正式頒贈獎學金前2天，鍾東錦曾在學校師長的陪同下，先去探視其中3位受獎同學，這3位同學家境都相當困苦，其中就讀興華高中國中部7年級的羅同學，不僅因罹患罕見疾病只能靠輪椅代步，父親也因爆發小中風而無法工作，靠著母親一人微薄薪水來養活一家人，鍾東錦特別贈送書籍給羅同學，並期望羅同未來成為小作家，不被身體擊敗。

23日上午，羅同學由父親陪同來到學校受獎，鍾東錦的工作團隊特別將羅同學的家境情況拍成短片，在會場上播出，許多民眾看完不禁肅然，替羅同學在此困境中仍堅持上學鼓勵，鍾東錦也藉此短片說明自己成立獎學金的心情，他認為自己不是在贈與，不是捐助，而是投資，他期望這些受獎孩子們能平安長大，有所成就，未來回饋鄉里。

鍾東錦所創立的愛鄉行動獎學金，從去年開始每年提撥1百萬元，提供給頭份、三灣、南庄等3鄉鎮200名學生作獎學金，主辦單位並邀請出席家長與學生在會後一同餐敘，共席開50桌，讓大家提前慶賀春節。

(中時 )