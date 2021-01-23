行政院長蘇貞昌今到新北市樹林區農業改良所台北分場，農委會主委陳吉仲陪同視察花卉、蔬果栽種情況，體驗農改場的自動灑水系統、竹粉碎雛型機。蘇表示，自己相當關心種樹、植栽，自己也曾任過屏東縣長，對台灣農業發展相當重視，除了藉此讓大家關注農改場的營運，也希望跨域整合將農改場研究成果與全國師生分享，發揮效益。

蘇貞昌今與陳吉仲、立委蘇巧慧和地方民代到台北分場視察，並聽取場長郭坤峯講解簡報，了解農改場運行狀況，研究人員也分別向蘇貞昌介紹農園科技澆水管理技術、低需冷性景觀櫻花育種 、視訊遠端為植物治病、聖誕紅育種情狀，蘇貞昌在觀察九層塔種植狀況時，也開玩笑稱可以測試嗅覺有無異狀，得知是否有感染新冠肺炎。

蘇貞昌除了聽取簡報外，也特地體驗綠竹粉碎雛型機，農改場表示，綠竹粉碎雛型機產生的碎竹屑可利用在堆肥或種植蘭花的綠竹板，藉此取代傳統蛇木板，減少棄置綠竹桿、降低空氣污染，對環境相當友善。

此外，蘇貞昌在視察時也回憶起小時候曾幫父親培育蘭花的經驗，他說自己在擔任台北縣長時，樹林農改場已經設立，但很多人都不知道，自己也曾擔任農業起家的屏東縣長，相當重視台灣農業發展，台灣農業是世界第一，柿子不輸日本，也研發出芋頭香米。

蘇貞昌表示，農改場研發人員相當辛勞，研發成果應該跟各團隊整合，尤其智慧灌溉技術也可深入校園利用，農委會可成立講師群，與教育部合作利用校長會議時推廣，藉此落實食農教育。

(中時 )